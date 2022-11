Schwerpunkte

Ehrenamtliche aus Kreis Esslingen bei Nils Schmid in Berlin

16.11.2022

NÜRTINGEN/BERLIN. Im Oktober lud der SPD-Bundestagsabgeordnete Nils Schmid wieder Ehrenamtliche aus dem Wahlkreis Nürtingen nach Berlin ein, um sich damit bei ihnen für ihr Engagement für die Gesellschaft zu bedanken. Die knapp 40 Teilnehmer sind unter anderem bei den Hospiz-Diensten in Esslingen, Leinfelden-Echterdingen und Nürtingen sowie beim Sozialen Netz in Weilheim aktiv. Sie erwartete ein spannendes Programm zu Politik und Geschichte. Einen Höhepunkt der Reise stellten der Besuch im Bundestag sowie das Gespräch mit dem Wahlkreisabgeordneten dar. Bevor die Gruppe eine Plenardebatte im Bundestag zur deutschen Rohstoffabhängigkeit mitverfolgte, sprach Schmid mit den Besuchern über den Krieg in der Ukraine sowie dessen Folgen in Deutschland, über die Proteste im Iran, aber auch über den Personalmangel in der Pflege. Zudem besuchte die Gruppe das Haus der Wannseekonferenz, wo die Nationalsozialisten die systematische Vernichtung der Juden planten, das ehemalige Stasi-Untersuchungsgefängnis Hohenschönhausen und den Bundesrat. pm Foto: Bundesregierung/StadtLandMensch-Fotografie