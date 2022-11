Schwerpunkte

E-Car-Sharing in Schlaitdorf

05.11.2022 05:30, — E-Mail verschicken

SCHLAITDORF. Ab Mittwoch, 9. November, können die Bürger auch in Schlaitdorf das E-Car-Sharing der Firma Deer nutzen. Ein VW ID.3 wird an der Ladestation am Kindergarten, Florianweg 6, zur Verfügung stehen. Zur Nutzung müssen sich die Bürger eine App herunterladen und nachweisen, dass sie einen Führerschein haben.

Dann kann jeder das Fahrzeug per App für den gewünschten Zeitraum reservieren. Jede Fahrt im Stunden-, Tages- oder Wochenend-Tarif kann innerhalb des Deer-Mobilitätnetzes an jeder beliebigen Station beginnen und enden. Dank diesem Konzept sind auch Einwegfahrten ohne Probleme möglich. Die Reichweite für die nachkommenden Kunden ist dabei stets gewährleistet, ebenso wie ein sicherer Parkplatz an der Ladesäule ohne Zusatzkosten.

Die Gemeinde Schlaitdorf baut mit den Ladestationen und dem E-Car-Sharing das nachhaltige Mobilitätsangebot weiter aus. Die Ladesäulen werden vom Deer-Schwesterunternehmen Schwarzwald Energy mit Ökostrom aus Wasserkraft beliefert. pm

Näheres unter www.deer-carsharing.de