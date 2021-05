Schwerpunkte

Dunkle Wolken über dem Rat

20.05.2021 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

FW- und CDU-Fraktionen kritisieren Frickenhäuser Sozialdemokraten scharf – auch wegen eines Flyers

Es knallte ganz schön im Gemeinderat am Dienstag: Die Fraktionen der Freien Wähler und der CDU kritisierten in einer gemeinsamen Erklärung unter anderem scharf einen Flyer der SPD-Fraktion, in dem gegen Ratskollegen und Verwaltung geschossen wird. Bürgermeister Simon Blessing begrüßte die Schützenhilfe, die SPD glaubt, dass sich die Wogen glätten werden.

In ihrem Flyer kritisierten SPD-Gemeinderatsfraktion und -Ortsverein unter anderem den Beschluss zur neuen Rampe zum Rathaus hinauf. Fotomontage: Holzwarth

FRICKENHAUSEN. Die wenig strittigen Tagesordnungspunkte waren abgearbeitet in der Festhalle auf dem Berg, als es unter „Mitteilungen und Sonstiges“ krachte. Die Erklärung von Freien Wählern und CDU, die mit Zweidrittelmehrheit zusammen oftmals Beschlüsse gegen die SPD-Stimmen fassen, hat aber eine monate-, ja sogar jahrelange Vorgeschichte.