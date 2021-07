Schwerpunkte

08.07.2021

Unterschriftenaktion für Kleinschwimmhalle in Beuren schlägt hohe Wellen

Die Sanierung der Beurener Kleinschwimmhalle wird teuer – mehr als fünf Millionen Euro soll sie kosten. Es ist eine wichtige Ausbildungsstätte für die Schulen im Umkreis und die rührige DLRG-Ortsgruppe. Doch lange stand die Finanzierung in den Sternen – jetzt winken Bundesmittel in Millionenhöhe, wenn die Gemeinde den Rest auftreibt. Das ist in Zeiten knapper Kassen für Beuren fast nicht allein zu stemmen.

Philip Sandrock

Deshalb will der Förderverein jetzt mit einer Unterschriftenaktion die Nachbarkommunen unter Druck setzen. Die Aktion klingt erst mal gut: Die Vereinsmitglieder gehen im Täle von Tür zu Tür und wollen um Spenden und Unterstützung werben. Eine Unterschrift tut nicht weh und ist schließlich für die gute Sache. Doch wer unterschreibt bekräftigt, dass seine Kommune sich an der Finanzierung der Schwimmhalle beteiligen soll.