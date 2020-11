Schwerpunkte

Dritter Kandidat für Großbettlingen

03.11.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Leonberger Diplom-Verwaltungswirt Uwe Laich hat Bewerbung abgegeben

Uwe Laich bewirbt sich in Großbettlingen.

GROSSBETTLINGEN (pm). Ein weiterer Kandidat um das Amt des Bürgermeisters in Großbettlingen hat seine Bewerbung im Rathaus abgegeben. Uwe Laich ist 55 Jahre alt, Diplom-Verwaltungswirt (FH) und Diplom-Kaufmann. Er wohnt zusammen mit seiner Frau und seiner elfjährigen Tochter in Leonberg. Seine Ausbildung im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst hat Uwe Laich bei der Landeshauptstadt Stuttgart absolviert. Anschließend hat er das Studium der technisch orientierten Betriebswirtschaftslehre an der Universität Stuttgart drangehängt sowie das Referendariat für das höhere Lehramt an Beruflichen Schulen. Zurzeit ist Laich Berufsschullehrer in Stuttgart an der Kaufmännischen Schule 1. Er unterrichte insbesondere die Fächer Ethik, Kommunale Finanzwirtschaft, Öffentliches Recht, Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen und Informationsverarbeitung.