Drillinge ohne Kaiserschnitt in der Filderklinik geboren

17.09.2021 05:30

Bereits zum dritten Mal wurden in der Filderklinik Drillinge auf natürlichem Weg geboren. Nur wenige Kliniken sind bei Mehrlingsschwangerschaften dazu bereit, weshalb die Eltern aus der Nähe von Karlsruhe angereist sind.

Die Drillinge Lea, Lilly und Toni kamen auf natürlichem Weg zur Welt. Foto: Filderklinik

FILDERSTADT. Gut 10 0000 Geburten hat Dr. Hauke Schütt, Chefarzt der Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Filderklinik, schon begleitet. Doch am ersten Tag nach seinem Sommerurlaub wartete eine besondere Herausforderung im Kreißsaal: eine Patientin, die mit Drillingen schwanger war. Theresa Wolf-Hoffmann aus Stutensee hatte sich im Mai erstmals in der Filderklinik vorgestellt. „Ich wollte unbedingt versuchen, meine Kinder auf natürlichem Weg auf die Welt zu bringen. In der Klinik, in der ich anfangs in Behandlung war, war dies aber keine Option. Stattdessen wurde ich stets darauf hingewiesen, wie viele Risiken eine Mehrlingsschwangerschaft mit sich bringt.“