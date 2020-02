Drei Tage Neckartailfinger Fasnet

24.02.2020 05:30, Von Daniel Jüptner — E-Mail verschicken

Neckartailfinger Narren sorgten am Fasnetswochenende für Stimmung im Saal und auf der Straße

Drei Tage lang gaben sich die Neckartailfinger wieder alle Mühe, um mit ihrer „Dolfenger Fasnet“ den Winter zu vertreiben - und es vor der Fastenzeit natürlich noch einmal so richtig krachen zu lassen.

Männer in Sexy Badeanzügen - das gibt’s (zum Glück) nur zur Fasnet. Fotos Jüptner

NECKARTAILFINGEN. Bereits am Freitag startete die Feierei mit einem großen Guggen- und Hexentreffen in der Gemeinde. „Dafür ist sogar eine Gruppe aus dem Wutachtal angereist, das freut uns natürlich riesig!“, so Markus Schneider von den örtlichen Guggenmusikern Neckarbätscher.