Schwerpunkte

Drei Tage lang impfen statt schwimmen

13.04.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Die Panoramatherme ist zum Pop-up-Impfzentrum gegen Corona für Beuren, Neuffen, Frickenhausen und Kohlberg geworden

Nach monatelanger Schließung hat die Beurener Panoramatherme seit gestern eine neue Funktion. Drei Tage lang steht dort Impfen statt Schwimmen auf dem Programm. Die vier Bürgermeister Simon Blessing, Daniel Gluiber, Rainer Taigel und Matthias Bäcker sowie Landrat Heinz Eininger haben sich am Nachmittag das neue Pop-up-Impfzentrum angeschaut.

Die neue übergangsweise Nutzung der Panoramatherme haben sich Landrat Heinz Eininger (Mitte), die Bürgermeister (von rechts) Rainer Taigel, Simon Blessing, Daniel Gluiber und Matthias Bäcker (Zweiter von links) zusammen mit Vertretern der Hilfsdienste angesehen. Foto: Holzwarth

BEUREN. 1500 Bürgerinnen und Bürger im Alter von über 80 Jahren hatten die vier Tälesgemeinden Frickenhausen, Neuffen, Kohlberg und Beuren vor einigen Tagen angeschrieben und ihnen das Angebot einer heimatnahen Impfung gegen das Corona-Virus in Beuren unterbreitet – darunter 410 Personen aus Neuffen und rund 200 aus Beuren. Gestern hat nun die dreitägige erste Impfung in der dazu umfunktionierten Panoramatherme begonnen. Der zweite Impftermin für die über 80-Jährigen der vier Gemeinden wird dann an gleicher Stelle Ende Mai über die Bühne gehen – ebenfalls an drei aufeinanderfolgenden Tagen.