Drei Bewerber wollen Bürgermeister in Neckartailfingen werden

04.03.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Bürgermeisterwahl Neckartailfingen: Nach Amtsinhaber Gerhard Gertitschke und Diplom-Verwaltungswirt Wolfgang Gogel hat jetzt auch die Neckartailfinger Anlage- und Vermögensberaterin Doris Aschauer ihre Bewerbung abgegeben.

Die Kandidaten: Gerhard Gertitschke

NECKARTAILFINGEN. Am 3. April entscheiden die Wähler in Neckartailfingen, wer in den nächsten acht Jahren Verwaltungschef in der Neckartalgemeinde wird. Die Amtszeit von Bürgermeister Gerhard Gertitschke endet am 30. Juni 2022. Bisher gibt es drei Bewerber. Neben Amtsinhaber Gerhard Gertitschke haben Diplom-Verwaltungswirt Wolfgang Gogel und Vermögensberaterin Doris Aschauer ihre Bewerbung abgegeben. Am Montag, 7. März, um 18 Uhr endet die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl.