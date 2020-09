Schwerpunkte

DLRG Neuffen-Beuren zieht Bilanz über Hilfsaktion

11.09.2020 05:30, — E-Mail verschicken

DLRG-Ortsgruppe Neuffen-Beuren hatte für Menschen in Quarantäne Einkaufsdienst organisiert

Die DLRG-Ortsgruppe Neuffen-Beuren beendete zum 31. Juli die ehrenamtliche Aktion „Helfende Hand – Einkaufsunterstützung fürs Neuffener Tal“. Nach 135 Tagen aktivem Einsatz ging die Anzahl Aufträge immer weiter zurück und weitreichende Lockerungen der Corona-Verordnung traten in Kraft.

Immer mit dem gebotenen Abstand brachten die Helfer die Einkäufe vorbei. Foto: DLRG

NEUFFEN/BEUREN (pm). Der Schock am 13. März saß tief – so tief wie an einem Freitag dem 13. nur ging. Kein Jugendtraining mehr, die Rettungsschwimmausbildung stoppte abrupt, gesellige Treffen waren ausgesetzt. Doch die Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Neuffen-Beuren wollten trotz der schwierigen Situation ihrer Verantwortung als Rettungsorganisation gerecht werden: Innerhalb weniger Tage wurde ein Hilfsprojekt für das gesamte Neuffener Tal ins Leben gerufen, komplett durchorganisiert und vorbereitet.