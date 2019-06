Diskussion um Künstlergarderobe

27.06.2019, — E-Mail verschicken

Stadthallensanierung: Nebenräume kosten 400 000 Euro

NEUFFEN (psa). Für Diskussionen sorgte am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung die Sanierung der Stadthalle. Es ging um die geplanten Nebenräume der Bühne. Architekt Peter Donn hatte dem Gremium erläutert, dass die geplante erweiterte Künstlergarderobe und ein zusätzlicher Raum mit Bühnenzugang teurer werden als angenommen.

Der Anbau gestaltet sich als kompliziert: so müssen Kellerschächte und Luftansaugöffnungen sowie der Schornstein verlegt, umbaut oder überbaut werden. Außerdem müsste ein Teil des Anbaus in den Hang gebaut werden inklusive Stützmauern. Das treibt die Kosten in die Höhe. Eine erste Schätzung ergab ein Einsparpotenzial von rund 400 000 Euro, wenn auf die Räume verzichtet wird.

Das wollten etliche Mitglieder des Gremiums so nicht akzeptieren – es sei ausdrücklicher Wunsch der Vereine gewesen, eine Nebenfläche für die Bühne zu schaffen. So lagerten Bühnenaufbauten und Turngeräte für Vereinsfeiern heute teilweise im Freien und seien der Witterung ausgesetzt. Außerdem könne man durch geeignete Nebenräume die Attraktivität der Stadthalle für weitere Kulturveranstaltungen erhöhen. Die Räume waren Vorgabe des Architektenwettbewerbs.