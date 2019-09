Diskussion um altes Schulhaus

28.09.2019, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

230 Unterschriften mit verkürztem Schreiben gesammelt

NECKARTAILFINGEN. In dem gestern erschienenen Artikel „230 Unterschriften gegen Unterbringung“ berichteten wir über die Sammlung von Unterschriften gegen eine Flüchtlingsunterkunft im alten Schulhaus in Neckartenzlingen. Dabei bezogen wir uns unter anderem auf einen Brief, den Bürger an den Gemeinderat und Bürgermeister Gerhard Gertitschke gerichtet haben und in dem sie zahlreiche Argumente gegen Flüchtlinge im Ortskern vorbringen.

Verfasst wurde der Brief allerdings lediglich von sechs Familien, die in unmittelbarer Nähe des alten Schulhauses wohnen. Wie uns einer der Verfasser nun mitteilte, sei dieser Brief nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen.

Für die Öffentlichkeit hat man einen neuen, verkürzten Text verfasst, den am Ende 230 Bürger unterschrieben haben. Darin wird sehr viel weniger gegen die Unterbringung von Ausländern im Ortskern argumentiert. Vielmehr wird der Gemeinde eine mangelhafte Informationspolitik vorgeworfen.