Digitale Wasserzähler für Wolfschlugen

15.04.2021 05:30, — E-Mail verschicken

1800 Zähler werden ausgetauscht – Tests für Schulen und Kitas

WOLFSCHLUGEN (koh). An der Impfaktion des Landkreises in Aichtal nahmen über 600 Senioren aus den Gemeinden Aichtal, Neckartenzlingen, Neckartailfingen, Schlaitdorf, Altenriet und Wolfschlugen teil. Allein aus Wolfschlugen kamen 155 80-Jährige und ältere Wolfschlüger in die Sporthalle in Grötzingen. Für die interkommunale Zusammenarbeit dankte Bürgermeister Matthias Ruckh allen Beteiligten.

Ein weiteres pandemiebezogenes Thema war die Teststrategie an den Wolfschlüger Schulen: Vor den Osterferien fanden schon zwei Testungen der Grundschüler statt. Ab kommender Woche werden in der Grundschule zweimal wöchentlich Testungen durchgeführt. Noch geklärt wird, ob die Tests zu Hause oder in der Schule durchgeführt werden sollen. Die Verwaltung ist im engen Austausch mit der kommissarischen Schulleitung.

Für den Kita-Bereich Ü3 sind auch zwei Testungen pro Woche geplant. Genauere Infos werden noch erwartet. Die Gemeinde hat vorsorglich Tests bestellt. Wann der Bund und das Land Tests liefern ist noch nicht bekannt. Genauere Infos zur Testung in Schule und Kitas sollen noch im Laufe der Woche veröffentlicht werden.