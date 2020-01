Die Vögel in Georgien

NEUFFEN (pm). Am morgigen Donnerstag, 16. Januar, 20 Uhr, gibt es im katholischen Gemeindehaus in der Lichtensteinstraße 22 den Vortrag „Georgien – Im Land der Vögel“ mit Bildern von Benni Etspüler. Er berichtet über Land und Leute, Landschaften, Flora und Fauna und die besondere Artenvielfalt der Vögel in Georgien.