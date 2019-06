Die vier Bewerber stellen sich vor

15.06.2019, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

In Schlaitdorf stehen drei Kandidaten und eine Kandidatin zur Wahl um das Amt des Bürgermeisters

Am 7. Juli wählen die Schlaitdorfer einen neuen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin. Bis zum Bewerbungsschluss am Dienstagabend hatten vier Kandidaten ihre Bewerbung abgegeben. Es könnte also spannend werden, wer von den vier bei der Wahl in gut drei Wochen das Rennen macht.

SCHLAITDORF. Bereits Ende März hatte Sascha Richter als erster Kandidat seine Bewerbung im Schlaitdorfer Rathaus abgegeben. Der 42-Jährige hat in Rottenburg Forstwirtschaft studiert. Nach dem Studium arbeitete er zunächst bei der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg. Sein beruflicher Weg führte ihn anschließend in die freie Wirtschaft, wo er laut eigener Aussage „in Führungsposition Verantwortung für über 20 Mitarbeiter“ übernahm. Seit März 2016 arbeitet er beim Landratsamt Esslingen bei der Unteren Jagdbehörde. Er sieht sich für die Aufgaben einer Gemeindeverwaltung bestens vorbereitet. In seiner Heimatgemeinde Hochdorf gehörte Richter von 2009 bis 2014 im Gemeinderat der Fraktion „Die Mitte“ an. Genauso politisch neutral wie in Hochdorf wolle er auch in Schlaitdorf antreten.