Schwerpunkte

Die VHS Nürtingen zahlt in Erkenbrechtsweiler künftig Miete

Gemeinderat beschloss außerdem elektronische Schultafeln für über 40 000 Euro anzuschaffen

ERKENBRECHTSWEILER (gb). Bürgermeister Roman Weiß gab in der Gemeinderatssitzung bekannt, dass seit dieser Woche ein freiwilliges Testangebot für die Grundschulkinder und Lehrkräfte an der Grundschule vor Ort besteht. In der zweiten Aprilhälfte wird ein mobiles Impf-Team in der Mehrzweckhalle vor Ort sein, um eine weitere Vor-Ort-Impfaktion für Bürgerinnen und Bürger im Alter von über 80 Jahren aus den Gemeinden Erkenbrechtsweiler, Lenningen, Owen und Dettingen anzubieten.