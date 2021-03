Schwerpunkte

Die Verhaftung des Joseph Süß Oppenheimer - Erinnerung an ein Justizverbrechen

12.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Vor 284 Jahren wurde der jüdische Bankier Joseph Süß Oppenheimer verhaftet und auf dem Hohenneuffen eingekerkert

Am 12. März 1737, vor genau 284 Jahren, starb Herzog Carl Alexander von Württemberg im Residenzschloss Ludwigsburg – ganz unerwartet. Noch am selben Tag wurde sein Ratgeber und Bankier Joseph Süß Oppenheimer festgenommen. Auf dem Hohenneuffen verhörte man ihn, ehe er in einem Scheinprozess zum Tode verurteilt wurde.

Gedenktafel für Joseph Süß Oppenheimer auf dem Hohenneuffen. Foto: Stangl

NEUFFEN (ssg). Sein Prozess und die Verurteilung zum Tod stehen bis heute als berüchtigtes Beispiel für ein antisemitisches Unrechtsurteil. Deutschlandweit wird in diesem Jahr mit einem großen Jubiläumsprogramm an „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ erinnert. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg machen sich auf Spurensuche in den Monumenten des Landes.