Die Tischardter Ortsdurchfahrt wird ab Montag komplett gesperrt

Seit September werden die Randeinfassungen der Kreisstraße K 1239 in Tischardt zwischen der Grafenberger Straße 3 und der Einmündung Talstraße unter halbseitiger Sperrung mit Ampel erneuert. Ab Montag, 7. Oktober, werden die Arbeiten im Bereich der S-Kurve und die Erneuerung der Wasserleitung in der Talstraße zwischen Frickenhäuser Straße und Kirchertstraße unter Vollsperrung ausgeführt. Parallel erfolgt durch das Landratsamt die Belagssanierung in der Frickenhäuser Straße zwischen Talstraße und Einmündung der Kreisstraße K 1240 nach Kohlberg. Am Abzweig nach Kohlberg erfolgt die Verkehrsführung mit einseitiger Sperrung und Ampelanlage. Wenn es die Bauarbeiten ermöglichen, wird für die Anlieger eine Umleitung über die Lengertstraße aufrechterhalten. Die provisorische Bushaltestelle in der Grafenberger Straße bleibt im ersten Bauabschnitt vorerst bestehen. Im zweiten Abschnitt vom 9. bis 29. November ist die Belagssanierung von der Einmündung Kreisstraße K 1240 bis zur Zufahrt Baugebiet Burren unter Vollsperrung durch das Landratsamt geplant. Im dritten Bauabschnitt wird der Abschnitt vom Baugebiet Burren bis zum Ortsende Tischardt Richtung Frickenhausen saniert, mit Neubau einer Querungshilfe für Radfahrer und einer Verschwenkung des Fahrbahnrandes. Eine Durchfahrt durch Tischardt ist nicht möglich. Eine überörtliche Umleitung ist eingerichtet. Die endgültige Fertigstellung der Bauabschnitte ist bis zum 20. Dezember geplant. Witterungsbedingt kann es zu Verschiebungen kommen. In einem letzten Bauabschnitt ist 2020 die Belagssanierung in der Grafenberger Straße geplant. pm/Foto: Just