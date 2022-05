Schwerpunkte

Die Nürtinger Zeitung lädt zur Besichtigung der Filstalbrücke ein

28.05.2022 05:30, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Die Nürtinger Zeitung lädt zur Besichtigung der dritthöchsten Eisenbahnbrücke ein. Für die insgesamt vier Lesertouren am Sonntag, 5. Juni, und am Samstag, 18. Juni, kann man sich bis Montag, 30. Mai, 12 Uhr, beim Bahnprojekt Stuttgart-Ulm anmelden.

Imposantes Bauwerk: Die Filstalbrücke ist das Ziel der Leserführungen. Foto: Just

NÜRTINGEN/STUTTGART. Erst neulich war die Filstalbrücke wieder in der Öffentlichkeit präsent: Weil das für den Bau der Brücke benötigte Schutzdach wieder abgebaut wurde, musste die A 8 in Fahrtrichtung München zwischen Mühlhausen im Täle und Hohenstadt von Freitag, 20. Mai, bis Sonntag, 22. Mai, voll gesperrt werden. Die Brücke ist ohnehin ein echter Hingucker. Mit 85 Metern ist das Bauwerk die dritthöchste Eisenbahnbrücke in Deutschland.