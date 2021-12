Schwerpunkte

Die neue Ortschronik soll für Neckartenzlingen zum Aushängeschild werden

09.12.2021 05:30, Von Gabriele Böhm — E-Mail verschicken

Herausfordernd war das Jahr auch in der Gemeinde Neckartenzlingen. Dennoch konnte vieles auf den Weg gebracht werden. Bei der letzten Sitzung des Gemeinderats in diesem Jahr am Dienstag war die neue Ortschronik Thema, für die Layout und Drucklegung vergeben wurden.

Bürgermeisterin Melanie Braun (links) und Svenja Franz (DRK-Bereitschaftsleiterin, rechts) ehrten (von links) Dieter Riedinger, David Dietz, Hildegard Decker und Brigitte Schach für mehrmaliges Blutspenden. Fotos: Böhm

NECKARTENZLINGEN. 2022 feiert Neckartenzlingen sein 950-jähriges Bestehen. Wie Bürgermeisterin Melanie Braun bekannt gab, sei die Festschrift bereits fertig und werde in der kommenden Zeit ausgeliefert. Der Auftakt soll pandemiebedingt nicht im Januar, sondern im März 2022 stattfinden. Der Festakt ist im Mai geplant, Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sein Kommen zugesagt. „Wir sind guten Mutes, dass im nächsten Jahr größere Veranstaltungen abgehalten werden können“, so Braun. Sie dankte allen Beteiligten.