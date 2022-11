Schwerpunkte

Die Neckartenzlinger Jugend hat jetzt das Wort

22.11.2022

Die Neckartenzlinger Gemeinderäte wurden in der jüngsten Sitzung über die aktuellen Aktivitäten in der Jugendarbeit unterrichtet. Junge Menschen wurden schriftlich dazu aufgerufen, per Fragebogen Wünsche und Anregungen zu äußern.

NECKARTENZLINGEN. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats waren Michael Vöhringer, Einrichtungsleiter des Jugendhauses „Röhre54“ Neckartenzlingen, und die neue Mitarbeiterin Corina Renz von der mobilen Jugendarbeit zu Gast und stellten ihre Arbeit und die geplante Jugendbeteiligungsaktion vor. Zunächst gab Michael Vöhringer einen kurzen Rückblick in die Jugendarbeit der vergangenen drei Jahre, die vor allem schwer von der Corona-Pandemie geprägt waren. Somit war es nötig, die offene Kinder- und Jugendarbeit neu zu denken und zu gestalten. Gespräche mit den Jugendlichen konnten so für gewisse Zeit nur noch im Schichtsystem erfolgen. Im Jahr 2021 konnte man, wenn auch mit Hygienekonzept, Testungen und Maskenpflicht, langsam wieder etwas in Richtung Normalbetrieb gehen, sodass es dann in diesem Jahr wieder mehr Möglichkeiten gab, Netzwerke auszubauen. In dieser Zeit sei auch ein erfolgreicher Podcast gegründet worden.

Corina Renz, die neue Mitarbeiterin, stellte anschließend ihre Arbeit in der mobilen Jugendhilfe vor. Ziel sei es, Jugendliche und junge Erwachsene von 14 bis 26 Jahren, die von Ausgrenzung bedroht sind, zu unterstützen und zu begleiten. Im Vordergrund stehe hier die Einzelfallhilfe.