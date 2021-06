Schwerpunkte

Die Musik ist zurück in der Stadt - Angebot an Konzerten in Nürtingen wieder groß

29.06.2021 05:30, Von Daniel Jüptner — E-Mail verschicken

Viele Angebote am vergangenen Wochenende

Sorgten für guten Klang in der Stadt: das Kleztett ...

NÜRTINGEN. Lange währte die Zwangspause, in der die Kulturschaffenden gefangen waren. Doch weiter sinkende Inzidenzen gepaart mit gutem Wetter lassen die Angebote an Konzerten und lokaler Kultur in Nürtingen, zumeist unter freiem Himmel, sprießen.