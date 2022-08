Die Oldies waren die Stars am Wochenende im Beurener Freilichtmuseum. Zum 22. Mal hatte das Museum zum Oldtimertreff eingeladen. Nachdem das Treffen in den letzten vier Jahren wegen Corona Zwangspause hatte und ausfallen musste, hatten sich jetzt wieder rund 750 Fahrzeuge mit ihren Besitzern eingefunden. „Am Samstag waren es nur rund 160 Fahrzeuge, der Gewitterguss am Nachmittag hatte sicherlich viele an der Anreise gehindert“, sagte Veranstalter Daniel Kontratiuk vom Museum. Der Sonntag aber bot ideale Voraussetzungen. Die Wiesen im Museumsdorf waren voll und tausende Besucher wollten die Schmuckstücke sehen. „Immer wieder treffen den ganzen Tag Fahrzeuge ein, andere gehen wieder“, sagt Kontratiuk,

Weiterlesen