Mountainbike: 2. Weltcup-RennenDer Auftakt in die Weltcup-Saison ist geglückt, am Sonntag im Cross-Country-Rennen von Nove Mesto will der Reuderner Elite-Mountainbiker Luca Schwarzbauer nachlegen.Die Erleichterung war riesig. Wusste Luca Schwarzbauer vor dem ersten Weltcup-Rennen am vergangenen…

Mehr