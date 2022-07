Schwerpunkte

Die Kita am See in Großbettlingen hat jetzt ein Baumhaus

18.07.2022 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

In der Kita am See in Großbettlingen wurde das neue Baumhaus mit einem Sommerfest in Betrieb genommen. Für den Bau hatten die Eltern zwei Wochen lang mit angepackt. Finanziert wurde das 25 000-Euro-Projekt ausschließlich aus Spenden.

Ein Kindertraum wurde wahr: Kindergartenleiterin Erika Schreck bei der Einweihung des Baumhauses. Foto: Oechsner

GROSSBETTLINGEN. Zu träumen lohnt sich, denn Träume können durchaus wahr werden: In einer laut Kindergartenleiterin Erika Schreck einzigartigen Gemeinschaftsaktion haben Eltern, Erzieher sowie die Jungen und Mädchen des Kindergartens am See in Großbettlingen ein Baumhaus realisiert. „Wir sind alle begeistert“, fasst sie die Stimmung unter den Beteiligten zusammen, und das waren viele.