Schwerpunkte

„Die Kirchturmpolitik aufgeben“

21.04.2021 05:30, Von Gabriele Böhm — E-Mail verschicken

Bei der Sitzung des Gemeinderats in Schlaitdorf wird Kritik am Verwaltungsverband laut

Das kam gar nicht gut an beim Gemeinderat, der am Montagabend in Schlaitdorf tagte. Für den Bebauungsplan Neckartailfinger Straße war ein Antrag für Bauvorbescheid eingereicht worden, der viele Vorgaben schlichtweg ignorierte. Beschlossen wurde dagegen das Modell der Buswartehalle an der Hauptstraße.

Eine Bushaltestelle mit Unterstellmöglichkeit soll an der Hauptstraße in Schlaitdorf gebaut werden. Foto: Böhm

SCHLAITDORF. Für das Baugebiet Neckartailfinger Straße hatte der Bauherr den Antrag auf zwei Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage gestellt. Doch, wie Bürgermeister Sascha Richter ausführte, überschreiten die drei Vollgeschosse die festgelegte Maximalhöhe von 8,50 Meter um einen halben Meter beziehungsweise 80 Zentimeter. Ohnehin seien die Geschosse auf zwei begrenzt. Darüber hinaus sei die Fläche als Mischgebiet ausgewiesen. „Es bestehen dort bereits Wohngebäude. Damit eine Durchmischung entsteht, sollte die Fläche als Gewerbefläche genutzt werden“, so Richter. Nicht geklärt sei im Antrag auch die Zufahrt zu angrenzenden Flurstücken, und die Stellplätze für die Wohnhäuser seien über öffentliche Parkplätze hinweg geplant.