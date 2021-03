Schwerpunkte

Die Kelten locken jetzt schon

05.03.2021

Der Kelten-Erlebnis-Pfad ist noch nicht eröffnet, aber für viele schon ein Ausflugsziel – Eine App sorgt für viele Informationen

Frische Luft tanken, die Sonne genießen, durch die Felder laufen – herrlich. Wenn man dabei noch die geheimnisvollen Kelten kennenlernt, ist das Erlebnis perfekt. Noch ist der Kelten-Erlebnis-Pfad am Heidengraben nicht offiziell eröffnet, doch viele, vor allem Familien mit Kindern, probieren schon begeistert aus, was er zu bieten hat.

Besucher wie diese Familie aus Neuffen nutzte ein Tablet, auf dem mehrere gleichzeitig die Animationen verfolgen konnten. Foto: Böhm

ERKENBRECHTSWEILER (gbö). Mit Hilfe modernster Medientechnik bekommt man auf dem sechs Kilometer langen Weg an acht Stationen spannende Einblicke in den Alltag der Menschen vor über 2000 Jahren. Genau dort, wo sie gelebt haben. Als Parkplatz steht der Wanderparkplatz „Hochholz/Astropfad“ zur Verfügung, Startpunkt ist der Informationspavillon am Burrenhof.