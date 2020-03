Die Kaution verhindert eine gütliche Einigung

05.03.2020 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Neckartailfinger Senioren-Paar ist nun zum Umzug in eine kleinere Wohnung bereit, aber akzeptiert die Bedingungen nicht

Der 75-jährige Mieter einer gemeindlichen Sechs-Zimmer-Wohnung in Neckartailfingen und Bürgermeister Gerhard Gertitschke haben sich gestern Nachmittag wieder vor dem Amtsgericht getroffen. Der 75-Jährige hat zwar nun seine Bereitschaft signalisiert, in eine Zwei-Zimmer-Wohnung umziehen. Bei den Bedingungen gab es aber keine Einigung. Das Urteil wurde vertagt.

NÜRTINGEN/NECKARTAILFINGEN. Seit Juli 1995 wohnt der 75-Jährige auf 150 Quadratmetern in einer gemeindlichen Wohnung im Zentrum Neckartailfingens – anfangs mit seinen drei Kindern, seit einigen Jahren mit seiner 73-jährigen Lebensgefährtin. Im Oktober 2018 kündigte die Gemeinde Neckartailfingen den beiden den Mietvertrag mit der Begründung, dass sie die Räume benötige, um darin Flüchtlinge unterzubringen. Zugleich bot die Gemeinde dem Senioren-Paar zum gleichen Mietzins eine halb so große Wohnung in einem anderen Mietsgebäude an. Die Mieter hatten sich daraufhin Rechtsbeistand geholt und argumentiert, dass ihnen ein Umzug aufgrund ihres Alters und erheblicher gesundheitlicher Probleme nicht mehr zuzumuten sei.