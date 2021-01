Schwerpunkte

Die Grundschule geht ins Netz

22.01.2021 05:30

Der Altdorfer Gemeinderat befasste sich mit dem Medienentwicklungsplan für die Schule und der Ferienbetreuung

In der ersten Sitzung des Jahres ging es im Altdorfer Gemeinderat um die Kinderbetreuung, die Wasserversorgung und die Medienausstattung der Grundschule.

ALTDORF (kä). Zunächst ging Bürgermeister Joachim Kälberer auf die derzeitige Coronalage ein, berichtete über aktuelle Vorgänge und die mittlerweile angelaufene Notbetreuung in der Kita und in der Grundschule Altdorf. Die Anzahl der in der Grundschule Altdorf zu betreuenden Schülerinnen und Schüler ist überschaubar, in der Kita ist der Betreuungsbedarf deutlich höher.

Auch über die weiteren, der Gemeindeverwaltung Altdorf im Rahmen ihrer Ortspolizeizuständigkeit übertragenen Aufgaben im Zusammenhang mit den Reiserückkehrern, den infizierten Personen, sowie den festgestellten Kontaktpersonen wurden die Ratsmitglieder informiert. In diesem Zusammenhang wies Kälberer auf die Homepage der Gemeinde Altdorf hin. Unter der Rubrik „Aktuelles“ sind wichtige Informationen über die Pandemie eingestellt und dies meist tagesaktuell.