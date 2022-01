Schwerpunkte

„Die Gemeinde steht noch ganz gut da“

28.01.2022 05:30, Von Gabriele Böhm — E-Mail verschicken

Im Neckartailfinger Gemeinderat wurde der Haushalt vorberaten.

NECKARTAILFINGEN. Am Dienstag stand in der Festhalle Neckarallee die Vorberatung von Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2022 auf dem Programm. Gäste waren keine erschienen.

In einer dreistündigen Sitzung stellte die scheidende Kämmerin Bettina Oertelt den 163 Seiten umfassenden Entwurf vor. Der veranschlagte Gesamtergebnishaushalt liegt bei einem großen Minus von 929 100 Euro. Allerdings war auch im Vorjahr ein Minus von rund 731 300 Euro veranschlagt worden, wobei das Jahr, wesentlich besser als geplant, wohl mit rund 596 000 Euro abschließen wird.

„Wir rechnen auch 2022 damit, dass wir keinen Kredit aufnehmen müssen“, sagte Oertelt. Die liquiden Mittel liegen am Jahresanfang bei 6,6 Millionen Euro und am Jahresende bei rund 2,5 Millionen Euro. „Die Gemeinde steht noch ganz gut da“, hieß es. Doch die Infrastruktur hat ihren Preis. So ist am Sportplatz die Tartanbahn schadhaft. Mehrheitlich war sich der Gemeinderat am Dienstag einig, sie rückzubauen und eine Rasenfläche anzulegen. Geschätzte 52 000 Euro wurden dafür in den Haushaltsplan aufgenommen.

Der Hochwasserschutz wird weiterhin ein Thema sein