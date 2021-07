Schwerpunkte

„Die Frauengeduld ist am Ende“

01.07.2021 05:30, Von Peter Dietrich — E-Mail verschicken

Digitale Buchlesung mit Schwester Philippa Rath – Ein Buch als kleines Pfingstwunder

„Weil Gott es so will“: Schwester Philippa Rath im Grötzinger Gemeindehaus. Foto: Dietrich

AICHTAL-GRÖTZINGEN. Die erste Auflage war in drei Tagen verkauft, dann gab es in nur vier Monaten fünf Auflagen: Mit ihrem Buch „Weil Gott es so will“ hat die Benediktinerin Philippa Rath ein Tabu gebrochen. Bei einer digitalen Lesung erzählte sie die spannenden Hintergründe des Buches, es folgte eine Podiumsdiskussion mit Weihbischof Matthäus Karrer über Frauen in Weiheämtern.