Erwartete Mehrbelastung von Neckartailfingen durch neue Flugroute beträgt fünf Dezibel

21.10.2021 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Die geplante neue Abflugroute am Flughafen Stuttgart und der Betriebsplan 2022 für den 144 Hektar großen Neckartailfinger Wald standen im Fokus der Dienstags-Sitzung in Neckartailfingen.

NECKARTAILFINGEN. Das gerade in der Region viel diskutierte Thema „Neue Abflugroute am Flughafen Stuttgart“ stand am Dienstagabend auch auf der Tagesordnung des Gemeinderats in Neckartailfingen. „Die neue Abflugroute hat in den vergangenen Wochen für viel Unruhe in einigen Gemeinden gesorgt“, sagte Bürgermeister Gerhard Gertitschke. Er zeigte sich über die für seine Kommune dadurch zu erwartende stärkere Lärmbelästigung besorgt.

Eine Änderung der Abflugrouten stößt in Neckartailfingen auf Widerstand