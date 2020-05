Schwerpunkte

Die ersten Retter rücken wieder aus

Feuerwehr rüstet sich für Einsätze mit Covid-19-Erkrankten

Die First Responder der Feuerwehr Neckartailfingen kommen immer dann zum Einsatz, wenn bei einem medizinischen Notfall der Rettungswagen oder Notarzt länger braucht. Nun sind sie auch für Einsätze mit Corona-Infizierten gerüstet.

Andreas Kuhn und Sebastian Kurz sind als First Responder in Neckartailfingen aktiv. Für Einsätze während der Corona-Pandemie müssen sich die Helfer zusätzlich schützen. pm

NECKARTAILFINGEN (pm). In Baden-Württemberg ist vorgeschrieben, dass zwischen dem Eingang der Notfallmeldung in der Leitstelle und dem Eintreffen des Rettungsdienstes am Einsatzort „möglichst nicht mehr als zehn, höchstens 15 Minuten“ vergehen dürfen. Für die Anfahrt nach Neckartailfingen benötigt ein Rettungswagen aus Nürtingen oder Filderstadt jedoch meistens länger als zehn Minuten. Im Falle eines Schlaganfalls oder bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand können dadurch wichtige Minuten verloren gehen, erklärt Sebastian Kurz, der als Notfallsanitäter bei der Feuerwehr tätig ist.