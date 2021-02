Schwerpunkte

Die Bahn sichert den Verkehr am Unterensinger Baggersee

08.02.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Spaziergänger am Unterensinger Baggersee, auch bekannt als Naturschutzgebiet „Am Rank/Grienwiesen“, haben dieser Tage dort neue Schilder bemerkt: „Betreten der Eisfläche verboten – Lebensgefahr!“ steht dort geschrieben. Angesicht von Temperaturen, die meistens über dem Gefrierpunkt liegen, sorgt das Schild für Amüsement bis Verwirrung. Wer hat es aufgestellt und warum? „Ja, das Schild ist von uns“, sagt ein Sprecher der Deutschen Bahn. Der Konzern, der unmittelbar neben den als Flora-Fauna-Habitat ausgewiesenen Seen seine Neubaustrecke Stuttgart–Ulm baut, ist deren Eigentümer. „Damit haben wir Verkehrssicherungspflicht“, so der Bahnsprecher. Das Schild weist noch auf andere Verbote wie Schwimmen, Windsurfen oder Wasserskifahren hin und solle deshalb ganzjährig stehen bleiben. „Wir sind da pragmatisch und wollen nicht in jeder Jahreszeit die Schilder wechseln“, so der Bahnsprecher. Die bisherigen Eigentümer hielten es nicht für nötig, auf Derartiges hinzuweisen. Ob der künftige Eigentümer es tun wird? Denn wenn die Arbeiten an der Neubaustrecke abgeschlossen sind, gehen die Seen in den Besitz des Landes Baden-Württemberg über. Sie sollen Teil der Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe in die Natur sein, die der Bau der Bahnstrecke erforderlich macht. bg/Foto: Just