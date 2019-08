Die Altenrieter geben die Route vor

17.08.2019, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

„Unterwegs in . . .“: Am Mittwoch, 21. August, laden wir unsere Leser zum Spaziergang mit Redakteur Lutz Selle ein

„Unterwegs in . . .“ – die Spaziergänge durch unser Verbreitungsgebiet im Rahmen unserer Sommerserie setzen wir am Mittwoch, 21. August, in Altenriet fort. Redakteur Lutz Selle freut sich darauf, beim Spaziergang mit Altenrieter Bürgern reizvolle Ecken in der Brezelgemeinde zu entdecken. Es darf beim Rundgang aber gerne auch Kritisches angesprochen werden.

ALTENRIET. Weg vom Schreibtisch, raus aus der Redaktion, vor Ort schauen, wo den Leserinnen und Lesern der Schuh drückt. Mit den Menschen ins Gespräch kommen und schauen, was sich in den Gemeinden im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung verändert hat oder erfahren, was in den Kommunen geplant ist. Diese Idee steht hinter unserer Sommerserie „Unterwegs in . . .“, die wir am kommenden Mittwoch, 21. August, mit einem Spaziergang in Altenriet fortsetzen. Treffpunkt ist um 17 Uhr auf dem Rathausvorplatz.