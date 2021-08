Schwerpunkte

Die Altdorfer Vierlinge sind volljährig

11.08.2021 05:30, Von Anneliese Lieb

Heute feiern Rebecca, Christian, Alexander und Matthias Hasch ihren 18. Geburtstag. Für die Eltern Birgit und Jürgen Hasch verging die Zeit wie im Flug. Am 11. August 2003, drei Monate vor dem errechneten Geburtstermin, wurden die Frühchen geboren.

ALTDORF. An den 11. August 2003 kann sich Birgit Hasch noch sehr gut erinnern. Um 5 Uhr morgens sind in der Uniklinik Tübingen ihre Vierlinge geboren. Drei Monate zu früh. Dass die Vier als Frühchen zur Welt kamen, sieht man dem Quartett nicht mehr an. Rebecca, Matthias, Alexander und Christian haben sich zu selbstbewussten Persönlichkeiten entwickelt und feiern heute im Kreis der Familie ihren 18. Geburtstag. Die Party mit Freunden ist erst später geplant. „Wir wissen noch nicht, wie viel Gäste wir einladen dürfen, wir müssen erst noch die aktuellen Corona-Vorschriften erfragen“, sagt Alexander.