Schwerpunkte

Die Alb ist jetzt auf Instagram

27.04.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Eigener Hashtag #albzeit soll Besucher inspirieren und Appetit auf Urlaub im Ländle wecken

Die Alb präsentiert sich jetzt auch auf Instagram. pm

(pm). Instagram hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der wichtigsten Plattformen entwickelt, wenn es darum geht, Ideen und Inspirationen für das nächste Urlaubsziel einzuholen. Gerade in Zeiten einer weltweiten Pandemie kann man sich mit Instagram an andere Orte träumen. Einen offiziellen Auftritt der Schwäbischen Alb suchte man vergeblich – bis jetzt.