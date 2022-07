In der Kita am See in Großbettlingen wurde das neue Baumhaus mit einem Sommerfest in Betrieb genommen. Für den Bau hatten die Eltern zwei Wochen lang mit angepackt. Finanziert wurde das 25 000-Euro-Projekt ausschließlich aus Spenden.GROSSBETTLINGEN. Zu träumen lohnt sich, denn Träume können…

