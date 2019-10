Der Umbau des Kindergartens geht voran

05.10.2019, — E-Mail verschicken

Der Gemeinderat Erkenbrechtsweiler vergab Gewerke für Sanitär- und Fensterarbeiten

Neben der Vergabe der Aufträge für neue Fenster und sanitäre Anlagen für den Kindergarten wurden in der letzten Sitzung des Gemeinderates einige Einwohner angehört. In der Bürgerfragestunde wurden ihre Anliegen geklärt.

ERKENBRECHTSWEILER (gb). Eine Bürgerin berichtete über die Parksituation in der Burgstraße. In den letzten Wochen sei diese sehr angespannt und es seien fast keine Ausweichmöglichkeiten vorhanden. Die Bürgerin fragte nach, ob es möglich sei, Parkmarkierungen anzubringen. Bürgermeister Roman Weiß gab zur Antwort, dass bereits vor einigen Jahren zu diesem Thema eine Verkehrsschau mit der Polizei stattgefunden habe und eine Parkbegrenzung abgelehnt wurde. Die Aussage seitens Verkehrsbehörde und Polizei war, dass die Situation in einer Nebenstraße mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde zumutbar sei. Weiß sagte jedoch zu, das Thema in der nächsten Verkehrsschau erneut zu behandeln.

Ein anderer Bürger fragte ob eine Leinenpflicht für Hunde, sowohl innerorts als auch außerorts, bestehe. Weiß antwortete, dass innerorts bisher keine Leinenpflicht bestehe, dies aber bei der nächsten Überarbeitung der Polizeiverordnung geändert werden soll.