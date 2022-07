Schwerpunkte

Der TSV Kohlberg feiert das 125-Jahr-Vereinsjubiläum

14.07.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Mit einem Jahr Verspätung feiert der TSV Kohlberg vom 15. bis 17. Juli das 125-Jahr-Vereinsjubiläum. In mehreren Jahren haben die Mitglieder viele Arbeitsstunden investiert, um den Sportplatz und das Sportheim zu bauen und zu renovieren.

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hat der TSV Kohlberg schon einmal ein Jubiläum gefeiert. Damals wurde der Verein 50 Jahre alt. Foto: pm

KOHLBERG. Im vergangenen Jahr mussten die Jubiläums-Feierlichkeiten Corona-bedingt abgesagt werden. Immerhin die Festschrift konnte veröffentlicht werden. Der Turnverein Kohlberg wurde am 1. Juli 1896 von 24 jungen Männern gegründet. Ab diesem Zeitpunkt wurde auf dem Turnplatz im Freien geturnt. Am 1. September 1901 wurde die erste Vereinsfahne geweiht, die noch heute in achtbarem Zustand erhalten ist und zuletzt beim Festakt am 20. Mai 2022 präsentiert wurde.