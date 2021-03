Schwerpunkte

Der Traum vom Besuch im Fußball-Stadion - Jusos diskutierten mit Kevin Kühnert und den Landtagskandidaten

08.03.2021 05:30, Von Peter Dietrich — E-Mail verschicken

Was haben der stellvertretende SPD-P22arteivorsitzende Kevin Kühnert und die SPD-Landtagskandidaten Regina Birner, Andreas Kenner und Nicolas Fink gemeinsam? Daniel Krusic von den Jusos weiß es: Alle vier engagieren sich kommunalpolitisch. Bei Kevin Kühnert ist es eine Berliner Bezirksverordnetenversammlung.

ESSLINGEN. Das klingt nach weniger als es ist. In dem Berliner Bezirk leben 350 000 Menschen. „In der großen Halle, in der ich früher Sport trieb, kann ich nun Politik machen“, sagte er. Der Sport kam in der Diskussion immer wieder zur Geltung. Bei der Frage nach der ersten Aktion nach Corona sagte Kevin Kühnert: „Ich würde so gerne wieder ins Stadion und in der Masse untergehen.“

Die Diskussion fand auf Facebook statt, was prompt zur Zuschauerfrage führte: Alle großen Diensteanbieter sitzen in den USA, wie lässt sich das ändern? Die Machtkonzentration sei zu groß und hemme Innovationen, sagte Kühnert, er sei aber beim Projekt, alternativ eine staatliche Kommunikationsplattform einzurichten, unentschieden: Die Daten seien bei Facebook in schlechten Händen, aber bei einer großen staatlichen Behörde sehe er das auch kritisch. Regina Birner schlug vor, hier die Bedingungen für Start-up-Unternehmen zu verbessern, etwa durch leichteren Zugang zu Risikokapital.