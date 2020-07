Schwerpunkte

Der Startschuss für die neue Ortsmitte

16.07.2020 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Gemeinderat segnet die Baugesuchsplanung ab

Nur vom mageren Bürgerinteresse an der Sondersitzung zur Einreichung des Baugesuchs für die neue Ortsmitte war man am Dienstagabend in der Festhalle des Erich-Scherer-Zentrums etwas enttäuscht. Ansonsten herrschte vor und nach dem einstimmigen Ja zur Planung eitel Sonnenschein in Rat und Verwaltung.

FRICKENHAUSEN. „Haben Sie den Stein gehört?“, meinte Bürgermeister Simon Blessing nach der Sitzung und meinte damit den sprichwörtlichen Brocken der Erleichterung, der ihm vom Herzen gefallen ist. Kein Wunder. Die Neugestaltung der Ortsmitte beschäftigt den Schultes seit seinem Amtsantritt vor rund zehn Jahren, in Frickenhausen wird gar schon seit vier Jahrzehnten von diesem Jahrhundertprojekt für die Tälesgemeinde gesprochen.