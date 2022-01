Schwerpunkte

Der SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Nürtingen, Nils Schmid, über Querdenker und Russland

08.01.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Bei der Pressekonferenz zum Jahresauftakt sprach der SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Nürtingen, Nils Schmid, unter anderem über einen neuen Lockdown und die zunehmenden Aggressionen bei Corona-Demos.

Der SPD-Abgeordnete Nils Schmid beim Jahrespressegespräch in Oberboihingen. Foto: Just

OBERBOIHINGEN. Ausgerechnet an dem Tag, an dem in Berlin über schärfte Corona-Regeln für die Gastronomie debattiert wurde, lud der SPD-Bundestagsabgeordnete Nils Schmid zum Jahresgespräch in das Restaurant „La Vecchia Taverna“ in Oberboihingen ein. „Es ist schön, dass man sich in Präsenz treffen und gleichzeitig der Gastronomie etwas Gutes tun kann“, so der 48-Jährige am Freitagmittag. Nur wenige Stunden später wurde die 2G-Plus-Regel für Restaurants und Bars beschlossen.