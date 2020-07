Schwerpunkte

Der Schule fehlt die Feuerwehrzufahrt

30.07.2020 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Neuffener Gemeinderat fasst Mensa-Baubeschluss – Neue Zufahrt zum Schulhof wird benötigt

Eine umfangreiche Tagesordnung hatte der Neuffener Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause abzuarbeiten. Dabei stand auch eine wichtige Weichenstellung für das Schulzentrum Halde auf dem Programm: Einstimmig wurde der Baubeschluss für die neue Mensa gefasst. Die Stadt will hier 2,5 Millionen Euro investieren.

Im Mittelbau der Realschule sollen noch in diesem Jahr die Arbeiten zum Mensabau beginnen. Foto: Holzwarth

NEUFFEN. Im Schulzentrum Halde wird derzeit schon fleißig gebaut: der sogenannte Bau C – ein Teil des ehemaligen Werkrealschulgebäudes wird in Sachen Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht. Architekt Ulrich Brost informierte den Gemeinderat am Dienstagabend über den Stand der Arbeiten. Derzeit wird im ehemaligen Chemieraum der Schule die neue Schulküche gebaut. Hier gab es kleinere Verzögerungen, weil bei der Sanierung ein Wasserschaden entdeckt wurde. Teile des Estrichs hätten deshalb erneuert werden müssen, so Brost. Trotzdem sollen die Arbeiten pünktlich fertig werden. Bereits zum kommenden Schuljahr sollen sie in Betrieb gehen.