Heute ist Weltfahrradtag – Was sind die aktuellen Trends auf dem Markt und was fehlt noch an Infrastruktur für Radler?Das Fahrrad ist das Verkehrsmittel der Stunde: umweltfreundlich, gesundheitsförderlich und eine gute Möglichkeit, dem Verkehrsinfarkt zu begegnen. Am heutigen Weltfahrradtag soll…

Mehr