Der Obst- und Gartenbauverein blickte zurück

18.10.2021

Bei der Hauptversammlung des OGV Kohlberg-Kappishäusern wurde der Vorstand im Amt bestätigt. Zahlreiche Mitglieder wurden geehrt.

Bruno Zanger (Zweiter von links) wurde für 40 Jahre Mitgliedschaft im OGV geehrt. Foto: pm

KOHLBERG/KAPPISHÄUSERN. Bei der Hauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Kohlberg-Kappishäusern blickte Vorstand Markus Graß auf die wenigen Aktivitäten in dem seltsamen Corona-Jahr 2020 zurück. So gab es einen Schnittkurs und eine Baumbestellaktion, die von den Mitgliedern und Freunden des OGV wieder gerne angenommen wurden. Leider war es nicht sinnvoll möglich, einen gemeinsamen Ausflug oder eine Wanderung zu machen. Trotzdem war der Verein im Hintergrund aktiv. So wurde die neue Internetseite gestaltet.