Neuer Kreisverkehr in Neckartenzlingen nimmt Formen an

06.05.2021 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Anfang Juli soll die Straßenbaumaßnahme im Neckartenzlinger Gewerbegebiet abgeschlossen sein

Seit Ende März wird in Neckartenzlingen an der B 297 eifrig gewerkelt. Dort entsteht nun endlich der seit Jahren angedachte Kreisverkehr, der die Zu- und Abfahrt in die Robert-Bosch-Straße und damit ins Gewerbegebiet sicherer machen soll.

Die Konturen des Kreisverkehrs zeichnen sich bereits deutlich ab. Foto: Holzwarth

NECKARTENZLINGEN. Seit etlichen Jahren hegt der Gemeinderat den Wunsch, die Einmündung zur Robert-Bosch-Straße sicherer zu gestalten. Die ursprünglich auf einen Kreisverkehr zielenden Planspiele wurden dann aber nicht weiter verfolgt. Stattdessen gingen die Überlegungen in Richtung einer separaten Linksabbiegespur auf der B 297, eventuell ergänzt durch eine Rechtsabbiegespur. Im Juni 2016 waren die Planungen hierzu soweit gediehen, dass der Gemeinderat für die rund 200 000 Euro teure Baumaßnahme grünes Licht hätte geben können. Dazu kam es dann aber doch nicht. Auf Wunsch des Gemeinderats wurden die Planungen für einen Kreisverkehr wieder aufgenommen. Fast fünf Jahre sollte es noch dauern, bis diese jetzt endlich realisiert werden können.