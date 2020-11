Schwerpunkte

Luftreiniger für Kindertagesstätte gestiftet und Neckartailfinger Wald macht Sorgen

12.11.2020 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Gemeinderat beschloss Betriebsplan für den Forst und die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Gute Akustik und frische Luft herrschten am Dienstagabend in der Festhalle Neckartailfingen bei Gemeinderatssitzung vor. Die erstmals eingesetzte neue Lautsprecheranlage trug zum besseren Verstehen der Redebeiträge bei, der von der Firma Daldrop + Dr. Ing. Huber gestiftete Luftreiniger sorgte für eine gesunde Atemluft.

Gemeinderat Josef Oswald (rechts) überreichte Bürgermeister Gerhard Gertitschke ein professionelles Luftreinigungsgerät der Firma Daldrop + Dr. Ing. Huber zum Einsatz in der Kindertagesstätte Mörikestraße. Foto: Fritz

NECKARTAILFINGEN. Beschlossen wurde unter anderem auch der Beitritt zum Zweckverband Klärschlammverwertung Böblingen (KBB). Seit 2017 ist die Neufassung der Klärschlammverordnung in Kraft. Mit dieser Neufassung verbietet der Gesetzgeber die bodenbezogene Verwertung von Klärschlamm, zum Beispiel als Dünger. Damit soll die Einbringung von giftigen oder belasteten Stoffen in die Böden, und damit in die Nahrungskette, nachhaltig vermieden werden.