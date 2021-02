Die Baustelle ist von der Neuffener Straße an den Rand der Altstadt weitergezogen NÜRTINGEN. Die rot-weißen Absperrbaken in der Steinengrabenstraße stehen schon – die Bagger folgen bald. Seit Montag haben die Arbeiten an der neuen 30-kV-Stromleitung begonnen, die vom Umspannwerk in der…

Mehr