Der lange Weg zum schnellen Internet

09.10.2020 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Der Unterensinger Gemeinderat befasste sich mit dem Breitbandausbau und der Digitalisierung der Schule

Der Ausbau des schnellen Internets ist ein gewaltiges Infrastrukturprojekt in der Region Stuttgart, das in den nächsten Jahren viele Milliarden Euro kosten wird. Die Zuschusstöpfe sind voll. Am Montag ließ sich der Unterensinger Gemeinderat darüber informieren, was es da an Möglichkeiten gibt.

UNTERENSINGEN. Gesprochen wurde über die Breitbandversorgung der Gemeinde an sich und die Schule im Speziellen. Sie bedarf einer kompletten elektrotechnischen Sanierung.

Über die weitere Vorgehensweise in Sachen Breitbandausbau in Unterensingen informierten den Gemeinderat Simon Steer von der Gigabit Region Stuttgart GmbH, einer gemeinsamen Gesellschaft der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH, der Landeshauptstadt Stuttgart und der fünf Landkreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr.

Außerdem Thilo Kübler von der Breitbandberatung Baden-Württemberg, einer Firma, die die Unterensinger seit Jahren zu diesem Thema berät, und Ann-Kathrin Präger von der Breitbandkoordination des Landkreises Esslingen.